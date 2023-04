Visite du potager historique (ISMH) et du parc – Accueil par les jardiniers Potager des Etournelles Breuil-le-Sec Catégories d’évènement: Breuil-le-Sec

Oise

Visite du potager historique (ISMH) et du parc – Accueil par les jardiniers Potager des Etournelles, 3 juin 2023, Breuil-le-Sec. Visite du potager historique (ISMH) et du parc – Accueil par les jardiniers 3 et 4 juin Potager des Etournelles Adultes : 6€ – Enfants : gratuits Découverte d’un potager ou les fleurs, fruits légumes sont cultivés depuis 170 ans. Accueil par les jardiniers. Promenade dans le parc. Visite de la grange à récolte du 17ème siècle. Potager des Etournelles 68 Place du Carrouel et des Etournelles 60840 Breuil-le-Sec, France Breuil-le-Sec 60840 Oise Hauts-de-France http://etournelles.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:30:00+02:00 – 2023-06-03T18:30:00+02:00

2023-06-04T14:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00 ©Elisabeth Lang

