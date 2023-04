Atelier Hikaru Dorodango par Dany Launer Potager communautaire Butry-sur-Oise Catégories d’Évènement: Butry-sur-Oise

Atelier Hikaru Dorodango par Dany Launer Potager communautaire, 3 juin 2023, Butry-sur-Oise. Atelier Hikaru Dorodango par Dany Launer Samedi 3 juin, 14h00 Potager communautaire Sur réservation Venez découvrir cet art japonais !

Atelier animé par Dany Launer le samedi 3 juin

14-16h : atelier Hikaru Dorodango par Dany Launer, sur réservation (enfants dès 8 ans et adultes, 10 personnes maximum) au 07 45 11 54 54, par sms de préférence Potager communautaire 16-18 rue du Port aux Loups 95760 Valmondois Butry-sur-Oise 95760 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 45 11 54 54 »}] Jardin de 4 200 m² situé dans le quartier du Port aux Loups à côté de la gare. C’est un potager géré par l’association PLPA dont les membres viennent cultiver des légumes bios, partager des savoirs faire ainsi que des moments de convivialité. On y cultive de nombreuses variétés de tomates anciennes, des légumes, quelques fruits et beaucoup de bonne humeur. Les ruches quant à elles alimentent la section apiculture et fournissent un miel remarquable. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

