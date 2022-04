Potager collaboratif : atelier semis et plantation Honfleur Honfleur Catégories d’évènement: Calvados

Honfleur

Potager collaboratif : atelier semis et plantation Honfleur, 27 avril 2022, Honfleur. Potager collaboratif : atelier semis et plantation Honfleur

2022-04-27 – 2022-04-27

Honfleur Calvados Potager collaboratif : atelier semis et plantation au Honfleur Normandy Outlet

Découvrez notre POTAGER COLLABORATIF ! Regardez-le évoluer tout au long de l’année avec nos différents ateliers !

Informations et réservations des ateliers pédagogiques auprès de l’accueil / Bureau d’information touristique du village de marques Potager collaboratif : atelier semis et plantation au Honfleur Normandy Outlet

Découvrez notre POTAGER COLLABORATIF ! Regardez-le évoluer tout au long de l’année avec nos différents ateliers !

Informations et réservations des ateliers pédagogiques… +33 2 31 88 42 82 Potager collaboratif : atelier semis et plantation au Honfleur Normandy Outlet

Découvrez notre POTAGER COLLABORATIF ! Regardez-le évoluer tout au long de l’année avec nos différents ateliers !

Informations et réservations des ateliers pédagogiques auprès de l’accueil / Bureau d’information touristique du village de marques Honfleur Normandy Outlet

Honfleur

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Honfleur Autres Lieu Honfleur Adresse Ville Honfleur lieuville Honfleur Departement Calvados

Honfleur Honfleur Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/honfleur/

Potager collaboratif : atelier semis et plantation Honfleur 2022-04-27 was last modified: by Potager collaboratif : atelier semis et plantation Honfleur Honfleur 27 avril 2022 Calvados Honfleur

Honfleur Calvados