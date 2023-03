POTAGER COLBERT Potager Colbert Maulévrier Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

POTAGER COLBERT Potager Colbert, 2 juin 2023, Maulévrier. POTAGER COLBERT 2 – 4 juin Potager Colbert prix unique 5.00 euros Visite commentée avec le chef jardinier Mickael Vincent à 11h 15h et 17h afin de connaître les trucs et astuces du jardinier.

Boutique,Salon de thé, salades à toutes heures Potager Colbert Maulevrier 49360 Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire Potager restauré en 2013 suivant plans du 18ème siècle. Jardin nourricier qui alimente le restaurant. Parking sur place et PMR Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T11:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 reception©chateaucolbert.com

