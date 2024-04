potager Colbert Château et potager Colbert Maulévrier, vendredi 31 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T20:00:00+02:00

Visites libres ou guidées à 11h 15h et 17h ou vous apprendrez les trucs et astuces de nos jardiniers.

Spectacle de danse de la compagnie » La Parenthèse » le dimanche à 18h.

Exposition d’une collection de papillons

Salon de thé et restauration sur place avec les légumes du potager

Château et potager Colbert Château Colbert, 49360 Maulévrier Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire Le potager longtemps délaissé a été depuis peu entièrement recréé. Les allées du plan de 1816 ont été reprises, et les bassins circulaires remplacés par un long canal central participant au traitement des eaux. Serre, grotte et escalier d’accès restaurés participent à l’agrément de la promenade dans un jardin dont les productions alimentent la table du château.

©chateau colbert