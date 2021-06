Aussois Aussois Aussois, Savoie Pot de bienvenue Aussois Aussois Catégories d’évènement: Aussois

Savoie

Pot de bienvenue Aussois, 20 juin 2021-20 juin 2021, Aussois. Pot de bienvenue 2021-06-20 17:30:00 17:30:00 – 2021-09-05 La Place La Place du village

Aussois Savoie L’Office de Tourisme et les prestataires d’activités vous accueillent pour commencer un agréable séjour à Aussois ! Echange d’informations sur les animations et activités, dégustation… Repli en salle des fêtes si mauvais temps. +33 4 79 20 30 80 L’Office de Tourisme et les prestataires d’activités vous accueillent pour commencer un agréable séjour à Aussois ! Echange d’informations sur les animations et activités, dégustation… Repli en salle des fêtes si mauvais temps.

Détails Catégories d’évènement: Aussois, Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Aussois Adresse La Place La Place du village Ville Aussois lieuville 45.228#6.74077