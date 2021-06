Villarodin-Bourget Villarodin-Bourget Savoie, Villarodin-Bourget Pot d’accueil Villarodin-Bourget Villarodin-Bourget Catégories d’évènement: Savoie

Villarodin-Bourget

Pot d’accueil Villarodin-Bourget, 26 juin 2021-26 juin 2021, Villarodin-Bourget. Pot d’accueil 2021-06-26 18:00:00 18:00:00 – 2021-09-03

Villarodin-Bourget Savoie Villarodin-Bourget Savoie La Norma est heureuse de vous convier au pot d’accueil : présentation de la station et des animations, dégustations offertes. +33 4 79 05 99 16 La Norma est heureuse de vous convier au pot d’accueil : présentation de la station et des animations, dégustations offertes. dernière mise à jour : 2021-06-16 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Savoie, Villarodin-Bourget Autres Lieu Villarodin-Bourget Adresse Ville Villarodin-Bourget lieuville 45.20111#6.6965