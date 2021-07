Masevaux-Niederbruck Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin, Masevaux-Niederbruck Pot d’accueil touristique Masevaux-Niederbruck Masevaux-Niederbruck Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Pot d’accueil touristique Masevaux-Niederbruck, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Masevaux-Niederbruck. Pot d’accueil touristique 2021-07-19 – 2021-07-19

Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin Que découvrir aux alentours de Masevaux ? C’est ce que vous apprendrez lors de notre pot d’accueil touristique ! Nous vous accueillons à l’Office de Tourisme pour un moment tout en convivialité afin que vous puissiez découvrir notre vallée et ses producteurs à travers la dégustation de certains de leurs produits. Venez partagez un moment de convivialité pour découvrir la vallée et ses producteurs à travers leurs produits. +33 3 89 82 41 99 Que découvrir aux alentours de Masevaux ? C’est ce que vous apprendrez lors de notre pot d’accueil touristique ! Nous vous accueillons à l’Office de Tourisme pour un moment tout en convivialité afin que vous puissiez découvrir notre vallée et ses producteurs à travers la dégustation de certains de leurs produits. dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Masevaux-Niederbruck Étiquettes évènement : Autres Lieu Masevaux-Niederbruck Adresse Ville Masevaux-Niederbruck lieuville 47.77303#6.99721