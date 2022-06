Pot d’accueil touristique Masevaux-Niederbruck Masevaux-Niederbruck Catégories d’évènement: 68290

Masevaux-Niederbruck

Pot d’accueil touristique Masevaux-Niederbruck, 18 juillet 2022, Masevaux-Niederbruck. Pot d’accueil touristique Masevaux-Niederbruck

2022-07-18 – 2022-07-18

Masevaux-Niederbruck 68290 L’office du tourisme de la vallée de la Doller et du Soultzbach organise un pot d’accueil touristique estival.

Une présentation de la vallée aura lieu suivie d’en-cas et de rafraichissements. Venez nombreux découvrir ou redécouvrir le tourisme de notre belle vallée! L’office du tourisme de la vallée de la Doller et du Soultzbach organise un pot d’accueil touristique estival.

Une présentation de la vallée aura lieu suivie d’en-cas et de rafraichissements. Venez nombreux découvrir ou redécouvrir le tourisme de notre belle vallée! +33 3 89 82 41 99 L’office du tourisme de la vallée de la Doller et du Soultzbach organise un pot d’accueil touristique estival.

Une présentation de la vallée aura lieu suivie d’en-cas et de rafraichissements. Venez nombreux découvrir ou redécouvrir le tourisme de notre belle vallée! Masevaux-Niederbruck

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: 68290, Masevaux-Niederbruck Autres Lieu Masevaux-Niederbruck Adresse Ville Masevaux-Niederbruck lieuville Masevaux-Niederbruck Departement 68290

Masevaux-Niederbruck Masevaux-Niederbruck 68290 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/masevaux-niederbruck/

Pot d’accueil touristique Masevaux-Niederbruck 2022-07-18 was last modified: by Pot d’accueil touristique Masevaux-Niederbruck Masevaux-Niederbruck 18 juillet 2022 68290 Masevaux-Niederbruck

Masevaux-Niederbruck 68290