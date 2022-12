POT D’ACCUEIL DES VACANCIERS AU MÉNIL Le Ménil Le Ménil OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES Le Ménil Catégories d’évènement: Le Ménil

2023-02-06 18:30:00 18:30:00 – 2023-02-27

Vosges Le Ménil Bienvenue au Ménil ! Rendez-vous au pot d’accueil pour découvrir les activités et les visites à faire pendant les vacances. Verre de l’amitié. Tombola gratuite. info.tourisme@ballons-hautes-vosges.com +33 3 56 11 00 90 https://www.ballons-hautes-vosges.com/ google image

dernière mise à jour : 2022-12-21 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES

