Vosges Saint-Maurice-sur-Moselle Pot d’accueil organisé par l’Office de Tourisme Communautaire des Ballons des Hautes Vosges. Verre de l’amitié et tombola gratuite au programme ! info.tourisme@ballons-hautes-vosges.com +33 3 56 11 00 90 https://www.ballons-hautes-vosges.com/ Salle Multi-Activités (Derrière l’Office de Tourisme) Saint-Maurice-sur-Moselle

