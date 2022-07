Pot d’accueil des Grands Thermes Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

2022-08-01 17:00:00 – 2022-08-01 18:30:00

Hautes-Pyrénées Pot d’information et de bienvenue à tous les nouveaux curistes.

Présentation des Grands Thermes, des animations de la semaine ainsi que les infos pratiques. +33 5 62 95 00 23 Résidence des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

