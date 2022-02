Pot d’accueil d’Auris en hiver Auris Auris Catégories d’évènement: Auris

Auris Isère Tous les DIMANCHES, la station vous accueille autour d’un pot d’accueil convivial. L’équipe d’animation présente les activités : raquettes accompagnées, chiens de traineau, yooner, trottinettes électriques, club enfants.. et les animations de la semaine ! Auris

