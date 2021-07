Auris Auris Auris, Isère Pot d’accueil d’Auris en été Auris Auris Catégories d’évènement: Auris

Isère

Pot d'accueil d'Auris en été
Auris, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Auris.
2021-07-10 11:00:00 11:00:00 – 2021-08-21
Place des Orgières
Les Orgières

Auris Isère Tous les DIMANCHES, la station vous accueille autour d’un pot d’information convivial. L’équipe d’animation présente les activités : tir à l’arc, piscine, randos accompagnées, club enfants… et les animations de la semaine ! dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Auris, Isère Étiquettes évènement : Autres Lieu Auris Adresse Place des Orgières Les Orgières Ville Auris lieuville 45.05592#6.07801