Pot d'accueil Châtel

Haute-Savoie

Pot d'accueil Route de Vonnes Lac de Vonnes Châtel

2022-02-22 17:45:00 – 2022-02-22 18:30:00 Route de Vonnes Lac de Vonnes

Châtel Haute-Savoie Nous vous souhaiterons la bienvenue en musique dans la joie et la bonne humeur. Nous vous présenterons le programme des animations et des activités de la semaine en musique et vous offrons vin et chocolat chauds (gobelet en caution à 1€). Route de Vonnes Lac de Vonnes Châtel

Lieu Châtel Adresse Route de Vonnes Lac de Vonnes Ville Châtel

