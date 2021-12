Barèges Barèges Barèges, Hautes-Pyrénées Pot d’accueil Barèges Barèges Catégories d’évènement: Barèges

Pot d’accueil Barèges, 5 février 2022, Barèges. Pot d’accueil Devant la salle des fêtes BAREGES Barèges

2022-02-05 17:30:00 17:30:00 – 2022-02-26 Devant la salle des fêtes BAREGES

Barèges Hautes-Pyrénées Tous les samedis pendant les vacances.

Accueil des vacanciers sur la place du cinéma avec différents prestataires (ESF, ESI, OT, Thermes, Centre de loisirs…) ainsi qu’un vin chaud ou une soupe, offert par la Mairie dans le chalet par les animateurs le tout en fanfare. +33 5 62 92 66 82 Devant la salle des fêtes BAREGES Barèges

