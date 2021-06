Aime-la-Plagne Aime-la-Plagne Aime-la-Plagne, Savoie Pot d’accueil Aime-la-Plagne Aime-la-Plagne Catégories d’évènement: Aime-la-Plagne

2021-07-03 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-28

Aime-la-Plagne Savoie Aime-la-Plagne Tous les dimanches à 18H00 , retrouvez l’équipe d’animation ainsi que tous les prestataires d’activités pour une présentation de la station, des animations et activités de la semaine. info.montalbert@la-plagne.com +33 4 79 09 77 33 http://www.montalbert.com/ dernière mise à jour : 2021-06-28 par Office de Tourisme de la Grande Plagne

