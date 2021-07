Longchaumois Longchaumois Jura, Longchaumois Pot d’accueil a longchaumois Longchaumois Longchaumois Catégories d’évènement: Jura

Longchaumois Jura Bienvenue à Longchaumois !

L’association touristique de Longchaumois vous propose une visite du village à 10h puis un pot d’accueil à 11h au Chalet Infos tous les dimanches du 4 juillet au 29 août.

