Pot d’acceuil Touristique Masevaux-Niederbruck, lundi 5 août 2024.

Pot d’acceuil Touristique Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

L’Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach propose, à ses vacanciers, un pot d’accueil touristique estival. Une présentation de la vallée aura lieu et sera suivie d’en-cas et de rafraîchissements locaux. Venez découvrir ou redécouvrir le tourisme de notre belle vallée !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-05 18:00:00

fin : 2024-08-05

2 ru du Maréchal de Lattre de Tassigny

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est ot.masevaux@cc-vallee-doller.fr

