Chaudeyrolles Haute-Loire Chaudeyrolles Nos restaurants adhérents allument leurs fourneaux le weekend du 18-19-20 mars pour vous proposer l’un des emblématiques de la saison: le pot au feu Fin Gras. maisondufingras@gmail.com +33 4 71 56 17 67 http://www.maisondufingras.com/ Chaudeyrolles

