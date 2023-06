Séjour découverte nature et sportive à Crozon Postofort, 16 juillet 2023, .

Séjour découverte nature et sportive à Crozon 16 – 23 juillet Postofort 80 euros la semaine transport compris, avec une prise en charge VACAF possible selon le quotient familial

Postofort est un centre de vacances situé au bout du Finistère sur la Presqu’île du Crozon. C’est un véritable condensé de la Bretagne à elle seule. Il est situé en bord de mer dans un parc sécurisé de 2 hectares. C’est un centre conçu pour l’accueil d’enfants.

Le centre, entièrement rénové en 2005, est constitué de 3 bâtiments pour

l’accueil d’enfants de 8 à 13 ans

Encadré d’un guide nature, les enfants pourront explorer la presqu’île du Crozon en randonnée pédestre.

Protégée des vents dominants et des courants, l’anse de Morgat offre des conditions exceptionnelles et optimales pour la pratique des sports nautiques et la découverte du milieu marin.

À travers ce séjour, le centre social Marcel Bertrand souhaite permettre aux enfants d’accéder à des vacances de qualité, dans un cadre de confiance, en lien avec le projet pédagogique de la structure.

Les séjours sont des périodes importantes pour les enfants, une parenthèse nécessaire pour rompre avec le quotidien entre l’école et la maison, tout en garantissant une continuité pédagogique. C’est l’occasion de découvrir de nouvelles activités et de nouveaux endroits.

Ce séjour s’adresse aux enfants de 6 à 11 ans et offre une gamme d’activités adaptées et encadrés par une équipe de professionnels expérimentés et diplômés.

Il sera organisé avec soin pour permettre aux enfants de découvrir un environnement différent, des activités éducatives et de vivre une expérience enrichissante de vie collective. Les enfants pourront ainsi, s’épanouir dans des activités innovantes, et découvir un environnement différent en toute sécurité.

