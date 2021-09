Genève Centre d'art contemporain Genève “Posters et manifestos” atelier créatif pou enfant de 8 à 12 ans Centre d’art contemporain Genève Catégorie d’évènement: Genève

le mercredi 29 septembre à 15:30

Mercredi 29 septembre de 15h30-17h Enfants de 8 à 12 ans Lors de cet atelier avec l’artiste Sabrina Fernández Casas, les enfants auront la liberté de fabriquer leur propre affiche de revendication au sein d’un petit atelier autonome. Ils pourront expérimenter toutes les étapes de réalisation : marbrage du papier à la mousse à raser, écritures de phrases aux pinceaux et pochoirs, séchage…. Il s’agira d’explorer le pouvoir subversif des posters et de jouer avec la visibilité de ces créations en les installant au Centre, dans la cour, aux toilettes, dans la rue.

