Poster Éclair de Fräneck Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse, mardi 5 mars 2024.

Poster Éclair de Fräneck Poster Eclair est une exposition d'affiches de concerts toulousains réalisées par Fräneck entre 2014 et 2023. 5 mars – 5 juillet Médiathèque Saint-Cyprien

Du 5 mars au 6 juillet Médiathèque Saint Cyprien

Poster Éclair est une exposition d’affiches de concerts toulousains réalisées par Fräneck entre 2014 et 2023. Entre salle de concerts, bars, squats, et autres lieux «insolites» il dessine son attachement pour la musique rock, hardcore, punk, noise…

À la frontière entre l’illustration jeunesse et l’illustration underground, ses dessins basculent rapidement d’un monde candide à un monde bizarroïde et effrayant.

Fräneck

Parisien d’origine, Fräneck fréquentera les Beaux-Arts toulousains de 2003 à 2008 avant de se lancer, dès 2009, dans l’auto-publication de livres et de fanzines, de participer à diverses revues et de réaliser une multitude d’affiches de concerts.

Depuis 2009, il publie régulièrement des recueils de dessins sous forme de livres (ou leporello) auto-édités à petits tirages. Aussi, sa rencontre avec les éditions ION aboutit à la publication de trois livres : Les Maisons en 2012, Casanier en 2017, et Vice caché en avril 2024. En parallèle à ce travail d’édition il illustre aussi pour la presse, réalise de nombreuses affiches pour des festivals, et illustre depuis 5 ans la programmation du Théâtre Nouvelle Génération de Lyon.

En écho au temps fort Morfosonic, musiques dessinées.

Médiathèque Saint-Cyprien 63 rue Réclusane Toulouse Saint-Cyprien

