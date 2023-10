Nettoyage manuel du littoral Poste de surveillance Vielle-Saint-Girons, 8 octobre 2023, Vielle-Saint-Girons.

Vielle-Saint-Girons,Landes

Chaque année, nous profitons de la basse saison pour ensemble nettoyer la plage, rejoignez-nous !

Rdv devant le poste de surveillance à Saint Girons plage.

Cette initiative sera menée en partenariat avec l’association Camel’idées. Vous pourrez rencontrer Dino, le dromadaire qui viendra nous aider dans cette collecte.

Gratuit..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 17:00:00. .

Poste de surveillance St-Girons Plage

Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine



Every year, we take advantage of the low season to clean up the beach together. Come and join us!

Meet in front of the lifeguard post at Saint Girons plage.

This initiative will be run in partnership with the Camel’idées association. You’ll be able to meet Dino, the dromedary, who will be helping us with the collection.

Free admission.

Todos los años aprovechamos la temporada baja para limpiar juntos la playa. ¡Ven y únete a nosotros!

Nos encontraremos frente al puesto de socorro de la playa de Saint Girons.

Esta iniciativa se llevará a cabo en colaboración con la asociación Camel’idées. Podrá conocer a Dino, el camello, que nos ayudará en la recogida.

Entrada gratuita.

Jedes Jahr nutzen wir die Nebensaison, um gemeinsam den Strand zu säubern, schließe dich uns an!

Treffpunkt ist vor dem Überwachungsposten am Strand von Saint Girons.

Diese Initiative wird in Partnerschaft mit dem Verein Camel’idées durchgeführt. Sie können Dino, das Dromedar, treffen, das uns bei dieser Sammlung helfen wird.

Kostenlos.

