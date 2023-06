Beach Tour – La Baule 2023 Poste de secours sur la plage La baule La baule Catégories d’Évènement: La baule

Loire-Atlantique Beach Tour – La Baule 2023 Poste de secours sur la plage La baule, 26 juillet 2023, La baule. Beach Tour – La Baule 2023 Mercredi 26 juillet, 14h00 Poste de secours sur la plage Participation: 0 Le village vous accueille en continu : initiation aux gestes de premiers secours, animations autour des risques liés à l’exposition solaire, quizz des baignades de l’été, information sur la pratique des activités sportives et la navigation en sécurité. Programme : – Tests d’aisance aquatique pour les enfants avec les Maîtres Nageurs Sauveteurs

– Animation « beach flag », avec les sauveteurs aquatiques

– Atelier « sécurité des engins de plage »

– Initiation au sauvetage sportif sur « rescue board »

– Démonstration d’une percussion de radeau (SNSM)

Poste de secours sur la plage Face à l'avenue de Saumur 44500 La baule

