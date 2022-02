Post Scriptum (spectacle autour de la correspondance) Médiathèque Pecha’Bouquine Péchabou Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Enserrées dans une toile de laine, les comédiennes déroulent le fil de lettres d’amour ou de rage , dévident les émotions intimes de personnes célèbres ou anonymes et vous livrent une trame originale d’échanges épistolaires. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————– Dans ce décor évolutif, Delphine Alvado et Anne Bourgès traversent toutes sortes d’émotions, chantent, rient, s’étonnent et vous font voyager dans le temps. ———————————————————————————————————————————————————— Sont ainsi convoqués Camille Claudel, George Sand, Victor Hugo mais aussi le Père Noël, les courriers du coeur… —————————————————————————————————————–

Sur inscription

2022-03-18T20:30:00 2022-03-18T21:30:00

