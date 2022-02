« Post-Scriptum – Lettres d’hier et d’aujourd’hui » [THÉÂTRE] Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

« Post-Scriptum – Lettres d’hier et d’aujourd’hui » [THÉÂTRE] Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 juin 2022, Toulouse. « Post-Scriptum – Lettres d’hier et d’aujourd’hui » [THÉÂTRE]

Archives départementales de la Haute-Garonne, le samedi 11 juin à 20:30

Un spectacle à la portée de tous, malicieux, pétillant, parfois musical autour de correspondances de personnages célèbres ou inconnues. Lettres d’amour ou de rage, cartes postales, correspondances mère-fille, lettre au Père Noël… Les deux comédiennes déroulent la pelote des sentiments, faisant du public les auditeurs privilégiés de ces échanges intimes. Un spectacle proposé par la compagnie « Une petite lueur ». Avec Delphine Alvado et Anne Bourgès. Scénographie / costumes : Kantuta Varlet. **Ouverture des réservations :** Lundi 2 mai 2022. Ce spectacle vous est proposé dans le cadre de la SEMAINE INTERNATIONALE DES ARCHIVES. Les Archives départementales proposent une semaine exceptionnelle, riche en activités pour tous les publics. Le principe est simple : 5 jours / 5 rdv pour découvrir les Archives de différentes façons ! **// INFOS PRATIQUES \\** ————————— **Quand ?** Samedi 11 juin, 20h30. **Pour qui ?** Tout public. **Où ?** Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE. **Comment réserver ?** [https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/](https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/) **Comment venir ?** Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou 10 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). Gratuit. Réservation obligatoire. Dans la limite des places disponbiles. **Pour plus d’informations :** 05 34 32 50 00 – Courriel : [archives.action.culturelle@cd31.fr](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr) ### **Les activités culturelles des Archives départementales de la Haute-Garonne se dérouleront dans le respect des conditions sanitaires en vigueur :** – Port du masque obligatoire dès 6 ans. – Distanciation physique lors des déplacements. – Gel hydro alcoolique mis à disposition. – Présentation du pass sanitaire à l’entrée pour toutes personnes de 12 à 15 ans et du pass vaccinal à partir de 16 ans.

Gratuit. Réservation obligatoire.

La Compagnie « Une petite lueur » pose ses valises le temps d’une soirée aux Archives de la Haute-Garonne pour une représentation exceptionnelle de son spectacle « Post-Scriptum »… Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T20:30:00 2022-06-11T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Archives départementales de la Haute-Garonne Adresse 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Ville Toulouse lieuville Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse Departement Haute-Garonne

Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

« Post-Scriptum – Lettres d’hier et d’aujourd’hui » [THÉÂTRE] Archives départementales de la Haute-Garonne 2022-06-11 was last modified: by « Post-Scriptum – Lettres d’hier et d’aujourd’hui » [THÉÂTRE] Archives départementales de la Haute-Garonne Archives départementales de la Haute-Garonne 11 juin 2022 Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne