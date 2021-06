Nantes Compagnie du Café-Théâtre Loire-Atlantique, Nantes Post-it Compagnie du Café-Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 17 € / 22 € (hors frais de location éventuels) BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- www.nantes-spectacles.com Représentations du 6 au 31 juillet 2021 :mardi au samedi à 20h30 Comédie. Trois filles cohabitent. Le sujet n’est pas très original mais les sujets, eux, le sont : une infirmière gériatrique insouciante pratique l’euthanasie comme d’autres se brossent les dents ; une peintre dépressive chronique qui, malgré sa psychanalyse, se sert de ses toiles comme exutoire à ses problèmes ; une publicitaire, gravure de mode ambulante, ne parle qu’en slogans et s’aperçoit que la vie n’est pas aussi glamour qu’une publicité pour l’Oréal. Aussi différentes soient-elles, elles ont pour notre plus grand plaisir un énorme point commun : l’autodérision. Post-it® est une marque enregistrée appartenant à la société 3M Company et la société 3M Company n’est pas un sponsor de cette pièce de théâtre. Une comédie de Carole Greep – Mise en scène : Mathilde Moreau Avec Stéphanie Meyre, Claire Droyer et Anne-Marie Saint Loubert Bié, 3 comédiennes exceptionnelles à découvrir ! Compagnie du Café-Théâtre 6 Rue des Carmélites Centre-ville Nantes

