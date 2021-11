Lille Conservatoire de Lille Lille, Nord Post Everything (musique après les machines) Conservatoire de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Conservatoire de Lille, le jeudi 16 décembre à 19:00

Les instruments acoustiques, la musique minimaliste et une réflexion éco-responsable vous inspirent ? En partenariat avec l’Aéronef et l’ESMD, **Avant-Post** vous convie à la restitution de sa résidence de création encadrée par le compositeur et musicien Sylvain Chauveau. Pendant 4 jours, des musiciens travaillent ensemble à la création d’un concert 100% acoustique en réfléchissant à l’impact de la musique sur l’environnement. Selon Sylvain Chauveau _« avancer vers une pratique musicale qui se débarrasse progressivement des machines, de l’amplification, voire de l’électricité, c’est aussi une manière d’anticiper une sobriété qui pourrait s’imposer à nous à moyen ou long terme »._ Rendez-vous le jeudi 16 décembre 2021 à 19h pour découvrir ce concert inédit au Conservatoire ! **INFORMATIONS PRATIQUES :** **Jeudi 16 décembre 2021, à 19h – Auditorium** **Entrée Place du Concert** **Gratuit sur réservation** **Présentation du pass sanitaire pour toute personne de plus de 11 ans**

