Possible, de Pola Carmen – Exposition, 11 juin 2022, .

Possible, de Pola Carmen – Exposition

2022-06-11 – 2022-07-13

« Il y a la couleur et il y a la ligne. Avec la ligne, c’est tout un système d’irrigation qui se met en place. Avec la couleur, c’est une seconde peau qui recouvre la toile. Ce que je fais, ça n’est pas un tissu, non plus des chemins qui se croisent, juste des traits tracés avec toute la fragilité que cela suppose. Mes tableaux sont im-parfaits et c’est bien. » (Pola Carmen).

Vernissage de l’exposition en présence de l’artiste samedi 11 juin de 18h30 à 20h.

Pratique : visible à la Médiathèque-Galerie Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche le lundi de 10h à 12h, le mardi de 15h à 19h, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 15h à 19h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

