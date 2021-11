Positiv’Emplois : Le rendez-vous de l’emploi proche de chez vous Lieu, 26 novembre 2021, Roubaix.

Positiv’Emplois : Le rendez-vous de l’emploi proche de chez vous

Lieu, le vendredi 26 novembre à 13:30

Le Centre Social Alma, en collaboration avec la Ville de Roubaix, Pôle Emploi Roubaix, la Mission Locale Roubaix Lys et l’ensemble des acteurs de l’emploi et de la formation du secteur, vous donnent RDV sur le 1er Forum Mobile de l’emploi à Roubaix : le 26 Novembre 2021, rue de Toulouse / Place Fontenoy Vous êtes en recherche d’emploi, de formation ou tout simplement de conseils dans le cadre de votre parcours professionnel? Positiv’Emploi est le premier forum mobile qui se déplace au plus près de vous et réunit l’ensemble des acteurs de l’emploi et de la formation pour répondre au mieux à vos besoins et vous aider à trouver votre chemin. Le 26 Novembre : c’est le moment ou jamais de trouver les bonnes opportunités professionnelles. Toute l’équipe du Centre Social Alma vous attend !

Rencontre avec les acteurs de l’emploi et de la formation

Lieu Rue de Toulouse 59100 Roubaix Roubaix Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T13:30:00 2021-11-26T17:00:00