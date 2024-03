POSITIV ELECTRONIC FESTIVAL 2 JOURS THEATRE ANTIQUE Orange, vendredi 16 août 2024.

POSITIV ELECTRONIC FESTIVAL PASS 2 JOURSCe billet vous donne accès aux 2 jours du POSITIV Electronic FestivalPOSITIV vous dévoile enfin le line up du POSITIV ELECTRONIC FESTIVAL, qui se déroulera les 16, 17 & 18 aout 2024 à Orange.25 artistes, 43h de musique électronique dont 3 soirées mémorables dans le magnifique Théâtre antique d’Orange 2000 ans d’histoire, sublimée de shows vidéo mapping exceptionnels pour profiter d’une expérience immersive hors du commun.Profitez également de 3 BEFORE gratuit, vendredi, samedi & dimanche de 14 à 18h.Et de 2 AFTERS au PARC EXPO d’Orange, vendredi et samedi de 1h à 6h.Et de la joie, du love et vos sourires ! LE LINE UP : Vendredi 16 août : W/ Charlotte de Witte – Trym – Inox Traxx – Spécial GuestSamedi 17 août : W/ Apashe (Live with Brass Orchestra), Tchami x Malaa (The return of No Redemption), Mandragora – Mr Tout Le Monde Dimanche 18 août : W/ Carl Cox (HYBRID Set), Kölsch – Nicolas Cuer – KAIVE Les artistes des BEFORE et AFTERS seront annoncés très prochainement.Un événement en partenariat avec EDEIS et la ville d’Orange

Tarif : 104.50 – 104.50 euros.

Début : 2024-08-17 à 00:00

Réservez votre billet ici

THEATRE ANTIQUE PLACE DES FRERES MOUNET 84100 Orange 84