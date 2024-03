POSITIV ELECTRONIC FESTIVAL 1 JOUR THEATRE ANTIQUE Orange, samedi 17 août 2024.

POSITIV ELECTRONIC FESTIVALPASS 1 JOUR Ce billet vous donne accès au concert du vendredi 16 août, Samedi 17 août ou Dimanche 18 août du POSITIV Electronic FestivalPOSITIV vous dévoile enfin le line up du POSITIV ELECTRONIC FESTIVAL, qui se déroulera les 16, 17 & 18 aout 2024 à Orange.25 artistes, 43h de musique électronique dont 3 soirées mémorables dans le magnifique Théâtre antique d’Orange 2000 ans d’histoire, sublimée de shows vidéo mapping exceptionnels pour profiter d’une expérience immersive hors du commun.Profitez également de 3 BEFORE gratuit, vendredi, samedi & dimanche de 14 à 18h.Et de 2 AFTERS au PARC EXPO d’Orange, vendredi et samedi de 1h à 6h.Et de la joie, du love et vos sourires ! LE LINE UP : Vendredi 16 août : W/ Charlotte de Witte – Trym – Inox Traxx – Spécial GuestSamedi 17 août : W/ Apashe (Live with Brass Orchestra), Tchami x Malaa (The return of No Redemption), Mandragora – Mr Tout Le Monde Dimanche 18 août : W/ Carl Cox (HYBRID Set), Kölsch – Nicolas Cuer – KAIVE Les artistes des BEFORE et AFTERS seront annoncés très prochainement.Un événement en partenariat avec EDEIS et la ville d’Orange

Tarif : 60.50 – 60.50 euros.

Début : 2024-08-17 à 18:00

Réservez votre billet ici

THEATRE ANTIQUE PLACE DES FRERES MOUNET 84100 Orange 84