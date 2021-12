Ornans Ornans Doubs, Ornans Posez votre chevalet à droite en entrant Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Posez votre chevalet à droite en entrant Musée Courbet 1, place Robert Fernier Ornans

2022-01-23 14:15:00 – 2022-01-22 16:15:00

Ornans Doubs 6 EUR Avec Catégorie libre, théâtre d’impro. En pleine campagne, la compagnie Catégorie Libre esquissera avec-vous le portrait, à peine en trompe-l’oeil, d’un atelier médiatisé, miroir de l’artiste. Vous déambulerez dans une composition humoristique et instructive, acteur d’une toile pas si réaliste d’un chantier de travail et de création.

