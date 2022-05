Poser l’encre, exposition de Coline Colline Morlaix, 9 juillet 2022, Morlaix.

2022-07-09 10:00:00 – 2022-08-31 19:00:00 Place Allende Arte Diem

Morlaix Finistère Morlaix

Poser l’encre,

Une proposition de l’artiste Coline Colline autour d’anciennes carte marines des côtes bretonnes.

Décrire la mer : voilà le défi auquel ont tenté de répondre savants et navigateurs depuis de nombreux siècles. Au cœur de cette histoire, un même objet témoigne à la fois des aventures les plus inouïes et des efforts rigoureux de la connaissance : la carte marine.

Résultat d’observations et de mesures, la carte marine est aussi l’image d’un territoire subjectif. La lire, c’est invoquer ses propres souvenirs, retrouver un endroit familier, un chemin parcouru, le souvenir d’un lieu.

C’est pour leurs qualités graphiques comme leur puissance d’évocation que Coline Colline place les cartes au cœur de ses créations. Ses dessins à l’encre de Chine, qui convoquent un bestiaire marin familier des côtes bretonnes, sont souvent les témoignages d’histoires vécues, entendues, rapportées, toujours ancrées dans un territoire.

L’exposition « Poser l’encre » présente une sélection de ses œuvres dédiées à la baie de Morlaix, parcourue et racontée à différentes échelles.

