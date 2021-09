Sérandon Pont de Vernéjoux Champagnac Corrèze, Sérandon Pose des Macarons “Réserve de Biospère” Pont de Vernéjoux Champagnac Sérandon Catégories d’évènement: Corrèze

Par ce geste, les communes de la Vallée de la Dordogne marquent leur appartenance aux valeurs et aux objectifs de la Réserve de Biosphère UNESCO du bassin de la Dordogne. Puis, au belvédère de Gratte-Bruyère, inauguration de l’œuvre de Milan avec son créateur.

Mesures sanitaires en vigueur.

Les communes de Sérandon et de Champagnac vous invitent à la pose des macarons « Réserve de biosphère » sur le pont de Vernéjoux à 10 h 30.

