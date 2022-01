Pose de fenêtres (atelier de bricolage) Lille, 26 février 2022, Lille.

Parfaire l’isolation de son logement en remplaçant les anciennes fenêtres par des fenêtres plus performantes, c’est ce que cet atelier vous propose d’apprendre à réaliser. Maîtriser les bonnes pratiques et savoir poser une fenêtre tout en veillant à soigner les fixations et l’étanchéité à l’air et à l’eau, installer les poignées, le pare-tempête, assurer les finitions et la pose des joints : un professionnel vous l’apprend étape par étape. _Animé par le GRAAL_ **→ Samedi 26 février 2022 de 9h30 à 11h** Cet atelier pratique a lieu dans un local à Lille dont l’adresse vous sera communiquée à l’inscription Inscription directement auprès de la Maison de l’Habitat Durable **Conditions sanitaires :** * Présentation du passe sanitaire (ou d’un test négatif de moins de 24h) obligatoire. * Port du masque obligatoire.

Atelier gratuit, inscription préalable obligatoire

