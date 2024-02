Portugal, Voyage au Centre du Monde Auxonne, vendredi 29 mars 2024.

Portugal, Voyage au Centre du Monde Auxonne Côte-d’Or

JC, alias José Cruz, le Franco-Portugais, vous emmène en voyage au Portugal.

Mais pourquoi José a-t-il voulu récupérer la vieille glacière jaune de ses parents pour faire le voyage en voiture ? Pourquoi le petit village de Parâmio, perdu au milieu des montagnes de Trás-os-Montes, passe-t-il de 25 à 2 500 habitants au mois d’août ? Quelle est la différence entre le Pastel de Nata et le Pastel de Belém ? Quel est le lien

entre Guimarães, où est né le Portugal, et Dijon, la capitale de la moutarde ? Qui est le meilleur Benfica, Porto, Sporting, Braga ou Vitória ? Et pourquoi le coffre de la voiture est-il toujours plus chargé au retour qu’à l’aller ? JC vous raconte tout.

Un spectacle à consommer sans modération de septembre à juillet para matar saudades.

Tout Public Humour EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29 21:30:00

Salle l’Empire

Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

