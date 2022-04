Portugal, Go ! Príncipe Party : Nídia + DJ Firmeza + DJ Narciso Trempo – La Fabrique Ile de Nantes, 29 avril 2022, Nantes.

En clin d’œil à la saison France-Portugal , Trempo présente un cycle autour de l’effervescence musicale qui secoue le Portugal depuis plusieurs années, marquée notamment par la richesse des diverses diasporas et cultures lusophones. De la batida du label Principe, à l’activisme de la scène Queer de Lisbonne, il n’y a qu’un pas à franchir, à Trempo ! Au programme, des projections (26 avril) et deux soirées de lives et DJ sets (29 avril et 25 mai). Príncipe Discos est un collectif et label basé à Lisbonne. Ensemble, ils et elles ont créé un son résolument contemporain qui fait rencontrer les rythmiques afro-portugaises et les musiques électroniques : la batida. Principe a réussi en dix ans à visibiliser la musique de producteur·rices afrodescendant·es et issus des quartiers périphériques de la capitale portugaise, en s’invitant dans les clubs du centre-ville, pour mieux conquérir à présent ceux du monde entier. Pour cette soirée qui s’annonce anthologique, Trempo accueille Nídia, DJ Firmeza et DJ Narciso. Nídia I DJ set I Musiques électroniquesNídia est une artiste, DJ et productrice afro-portugaise basée à Vale da Amoreira, face à Lisbonne. Au sein de Príncipe Discos, elle a sorti quatre EP et un album, Não Fales Nela Que A Mentes, en plus d’avoir participé aux différents disques Various réunissant tous les artistes du collectif. Sa musique empreinte sa rythmique à des genres tels que le coupé-décalé, la batida, le kuduro ou encore le tarraxo. Ses DJ sets, éclectiques et audacieux, créent des ponts entre toutes ces influences et la musique électronique. > IG / SC / BC > Clip DJ Firmeza I DJ set I Musiques électroniques lusophonesDJ Firmeza est un DJ et producteur originaire de Quinta do Mocho, dans la banlieue de Lisbonne, où vit une grande communauté afro-portugaise dont les acolytes avec lesquels il a fondé Principe Discos : DJ Marfox et DJ Nervoso. A l’image de son quartier où se croisent les cultures angolaises, cap-verdiennes et mozambiques, le post-kuduro de Fifaz est une véritable mosaïque musicale. Firmeza compose des morceaux et des sets pluriels, mêlant rythmiques tranchantes et percussives avec des mélodies aux accents transe. > IG / SC > Clip DJ Narciso I DJ set I Musiques électroniquesDJ Narciso est un DJ et producteur originaire de la ville de Rio do Mouro à l’ouest de Lisbonne. Avec Nuno Beats, Nulo, DJ Lima, Farucox & MC Pimenta, ils forment le groupe RS Produções depuis 2016. Un an plus tard, ils sont repérés et signés sur le label Principe Discos avec l’EP Bagdad Style. Narciso forge la musique afro diasporique de demain en jouant habilement entre batida, basses hip hop bondissantes et mélodies lusophones électroniques. > SC > Clip

