Portugal, Go ! Lisbon Beat + Variaçoes : Guardian Angel Trempo – La Fabrique Ile de Nantes, 26 avril 2022, Nantes.

2022-04-26

Horaire : 19:00

Gratuit : oui

En clin d’œil à la saison France-Portugal , Trempo présente un cycle autour de l’effervescence musicale qui secoue le Portugal depuis plusieurs années, marquée notamment par la richesse des diverses diasporas et cultures lusophones. De la batida du label Principe, à l’activisme de la scène Queer de Lisbonne, il n’y a qu’un pas à franchir, à Trempo ! Rendez-vous pour trois date : les 26, 29 avril et 25 mai. Pour inaugurer ce cycle, Trempo propose la projection de deux films mettant en lumière la scène musicale portugaise. Le premier, Lisbon Beat, a été réalisé en 2019 par la DJ et animatrice radio Rita Maia. Il revient sur le phénomène de la batida, genre musical lisboète, et sur les acteur·rices qui lui donnent vie. Le second s’intitule Variaçoes, et a été réalisé par le lisboète Joaõ Maia. Il retrace la carrière du chanteur de musique populaire portugaise Antonio Variaçoes qui a contribué au renouveau de la scène musicale lusophone au cours des années 1980. Lisbon Beat | Film documentaire de Rita Maia Lisbon Beat est un voyage dans la banlieue de Lisbonne, à travers la vie d’une poignée de musicien·nes qui tentent d’exister dans une ville aux luttes d’identité complexes. Différentes générations et origines se croisent, de l’Angola à Sao Tomé-et-Principe, en passant par le Cap Vert et la Guinée Bissau. Parmi les artistes, le film présente DJ Nigga Fox, du label Principe’s et récemment signé par Warp Records, mais aussi Vado, Telio et de nombreux autres Lisboètes. > Trailer Variaçoes : Guardian Angel | Biopic de Joao Maia Antonio s’est toujours senti différent des autres. Habitant un petit village du nord du Portugal il ne tarde pas à le quitter pour s’installer à Lisbonne. Après des premières années difficiles, il part découvrir le monde, et deviendra même coiffeur… Mais son amour pour la musique et son ambition finissent par le ramener au pays où il rêve de chanter dans sa langue. Dès lors, rien ne pourra l’arrêter dans son ascension des charts, malgré les réticences de certains et les préjugés auxquels il doit faire face du fait de son look flamboyant et atypique. > Trailer En partenariat avec Prun’.

