Portugal : Côte d’Algarve Secondary school Poeta António Aleixo, 8 juillet 2022, Portimão.

Portugal : Côte d’Algarve

du vendredi 8 juillet au dimanche 17 juillet à Secondary school Poeta António Aleixo

Envie de soleil, de plages aux eaux turquoises, nous te proposons de partir à la découverte du Sud du Portugal. Direction l’Algarve et plus précisément à Portimão où tu y retrouveras des étendues de sables à perte de vue délimitées par des falaises dorées. Durant ce séjour, tu passeras une journée à Lisbonne, capitale du Portugal où tu auras l’occasion de visiter la Tour de Belém, de parcourir le quartier de l’Alfama à bord du célèbre et pittoresque Tramway 28, de prendre de la hauteur avec l’Elevador de Santa Justa et de déambuler dans le musée dos Azulejo ainsi que le Monastère dos Jeronimos (le plus extravagant du Portugal). Un incontournable temps de «shopping» te sera proposé sur la place commerciale de Lisbonne, peut être l’occasion de déguster la pâtisserie locale, le fameux «Pastel de nata». Tu profiteras du centre de vacances, proche de la mer, propice aux baignades, des activités et grands jeux. Une balade en Canoë-Kayak entre Ferragudo et Carvoeiro te fera découvrir les plus belles grottes de l’Algarve ainsi qu’une plage idyllique accessible uniquement par la mer. Tu auras l’occasion de faire le plein de sensations lors de la journée au Parc Aquatique «Slide & Splash». Enfin, une sortie en mer à bord d’un Jet Boat te fera vivre une course folle avec des rotations à 360 degrés, des glissades… prépare-toi à te mouiller et à t’accrocher ! L’équipe d’animation s’adaptera à tes envies pour te proposer des animations inoubliables, et faire le plein de souvenirs. Alors, prêt pour cet été ? Rendez-vous au Sud du Portugal !

1149

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Secondary school Poeta António Aleixo Av. 25 de Abril 4 8500-510 Portimão Portimão Faro



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-08T08:00:00 2022-07-08T23:59:00;2022-07-09T00:00:00 2022-07-09T23:59:00;2022-07-10T00:00:00 2022-07-10T23:59:00;2022-07-11T00:00:00 2022-07-11T23:59:00;2022-07-12T00:00:00 2022-07-12T23:59:00;2022-07-13T00:00:00 2022-07-13T23:59:00;2022-07-14T00:00:00 2022-07-14T23:59:00;2022-07-15T00:00:00 2022-07-15T23:59:00;2022-07-16T00:00:00 2022-07-16T23:59:00;2022-07-17T00:00:00 2022-07-17T21:00:00