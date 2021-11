PORTUGAL, Août 22 – retraites d’été, Mantras et Chants de l’Inde Bambuparque Nature, 6 août 2022, Odemira.

du samedi 6 août 2022 au vendredi 19 août 2022 à Bambuparque Nature

4 jours du 6 au 11 août 2022 • 6 jours du 13 au 19 août À Bambu Parque, domaine de plus de 100 hectares où l’eau est omniprésente, se situe entre Odemira, Sao Teotonio et Zambujeira do mar. Vous y serez accueillis dans un décor paradisiaque et dépaysant, au climat idéal, entre forêts de bambous de chênes-liège et d’eucalyptus, lacs, rivière et baignades naturelles, au sein d’une biodiversité riche et préservée, loin de toute source de pollution. Un stage à la fois intense et relaxant, une vraie coupure du quotidien, qui laisse une belle place à la détente, tout en invitant à une pratique rigoureuse et dense, dans l’esprit du Yoga. L’idéal pour recharger ses batteries avant la rentrée. [**EN SAVOIR PLUS**](https://www.yogadelavoix.com/stages-chant-yoga/stages-portugal/)

Deux retraites de Yoga de la Voix au coeur de l’été pour vivre l’harmonie, trouver un nouveau souffle, et se laisser porter par l’énergie, au coeur de la nature !

Bambuparque Nature Malavado, Odemira 7630-584 Odemira São Teotónio Beja



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-06T18:00:00 2022-08-06T21:30:00;2022-08-07T07:00:00 2022-08-07T19:00:00;2022-08-08T07:00:00 2022-08-08T19:00:00;2022-08-09T07:00:00 2022-08-09T19:00:00;2022-08-10T07:00:00 2022-08-10T19:00:00;2022-08-11T07:00:00 2022-08-11T10:00:00;2022-08-13T14:30:00 2022-08-13T19:00:00;2022-08-14T07:00:00 2022-08-14T19:00:00;2022-08-15T07:00:00 2022-08-15T19:00:00;2022-08-16T07:00:00 2022-08-16T19:00:00;2022-08-17T07:00:00 2022-08-17T19:00:00;2022-08-18T07:00:00 2022-08-18T19:00:00;2022-08-19T07:00:00 2022-08-19T10:00:00