PORTUGAL, Août 22 – retraites d’été, Mantras et Chants de l’Inde Bambuparque Nature, 6 août 2022, Odemira.

4 jours du 6 au 11 août 2022 À Bambu Parque, domaine de plus de 100 hectares où l’eau est omniprésente, se situe entre Odemira, Sao Teotonio et Zambujeira do mar. Vous y serez accueillis dans un décor paradisiaque et dépaysant, au climat idéal, entre forêts de bambous de chênes-liège et d’eucalyptus, lacs, rivière et baignades naturelles, au sein d’une biodiversité riche et préservée, loin de toute source de pollution. Un stage à la fois intense et relaxant, une vraie coupure du quotidien, qui laisse une belle place à la détente, tout en invitant à une pratique rigoureuse et dense, dans l’esprit du Yoga. L’idéal pour recharger ses batteries avant la rentrée. [**EN SAVOIR PLUS**](https://www.yogadelavoix.com/stages-chant-yoga/stages-portugal/)

Retraites 4 jours de Yoga de la Voix au coeur de l’été pour vivre l’harmonie, trouver un nouveau souffle, et se laisser porter par l’énergie, au coeur de la nature !

Bambuparque Nature Malavado, Odemira 7630-584 Odemira São Teotónio Beja



