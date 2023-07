Visite du port de Lille Ports de Lille Lille, 16 septembre 2023, Lille.

Visite du port de Lille Samedi 16 septembre, 09h00 Ports de Lille Entrée gratuite, sur inscription. Nombre limité de places disponibles

Venez découvrir les métiers et activités de Ports de Lille.

L’équipe Ports de Lille vous accueille à la brasserie le Melting Port. Laissez vous guider par les animations et la visite commentée au Terminal à Conteneurs de Lille.

Entrée gratuite sur inscription uniquement.

Plus d’infos : communication@portsdelille.com

Ports de Lille Port de Lille, 59000 Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « communication@portsdelille.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320227380 »}] [{« link »: « mailto:communication@portsdelille.com »}] Métro 2 : Port de Lille – Bus 12 : Cormontaigne – V’Lille n°33 : Port de Lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

(c) Ports de Lille