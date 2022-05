Portraits “Women in Numérique” Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Portraits “Women in Numérique” Le Temps des Cerises, 7 juin 2022, Issy-les-Moulineaux. Portraits “Women in Numérique”

du mardi 7 juin au samedi 18 juin à Le Temps des Cerises

Dans le cadre du Festival #VivaIssy, le Temps des Cerise présente au sein du Minilab “Women In Numérique”, un projet initié par la Fabrique Artistique et Numérique de Rosny-sous-Bois et . “Women In Numérique” revient sur le portrait de figures qui bousculent le monde du numérique. Du premier programme informatique créé par Ada Lovelace aux bricoleuses du numérique qui mettent à disposition leurs créations sur internet, explorez quelques inventions et les parcours de ces femmes inspirantes.

Entrée libre, aux horaires d’ouverture

Des figures féminines qui bousculent le monde numérique Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-07T14:00:00 2022-06-07T20:00:00;2022-06-08T14:00:00 2022-06-08T20:00:00;2022-06-09T14:00:00 2022-06-09T20:00:00;2022-06-10T14:00:00 2022-06-10T20:00:00;2022-06-11T14:00:00 2022-06-11T20:00:00;2022-06-12T14:00:00 2022-06-12T20:00:00;2022-06-14T14:00:00 2022-06-14T20:00:00;2022-06-15T14:00:00 2022-06-15T20:00:00;2022-06-16T14:00:00 2022-06-16T20:00:00;2022-06-17T14:00:00 2022-06-17T20:00:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Le Temps des Cerises Adresse 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Portraits “Women in Numérique” Le Temps des Cerises 2022-06-07 was last modified: by Portraits “Women in Numérique” Le Temps des Cerises Le Temps des Cerises 7 juin 2022 Issy-les-Moulineaux Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine