Horaire : 10:30 12:00

Gratuit : oui sur inscription : emmy.ptitspectateur@gmail.com 6-12 ans, parents-enfants Dans le cadre des Assises contre les violences sexistes organisées par la Ville de Nantes, l’association P’tit Spectateur propose un duo d’ateliers artistiques pour enfants et familles, afin de passer un moment créatif ensemble de se questionner sur le monde qui nous entoure. Atelier 1 – 6 à 12 ans : Un atelier pour changer les codes ! Découvre des artistes engagé·es et imagine des affiches qui déconstruisent les stéréotypes de genre. Atelier 2 – Parents – enfants (dès 7 ans) : Partager un moment créatif ensemble pour mieux se découvrir ! Création de portraits croisés sensoriels et d’une photographie portrait de famille originale. Maison de quartier des Confluences Nantes Sud Nantes 44200

02 40 41 59 65 MQ-Confluences@mairie-nantes.fr 0951040712 http://ptitspectateuretcie.fr/

