Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Portraits Romantiques / Orchestre national d’Île-de-France – Case Scaglione – István Várdai – Wagner, Dvořák, R. Strauss Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Portraits Romantiques / Orchestre national d’Île-de-France – Case Scaglione – István Várdai – Wagner, Dvořák, R. Strauss Philharmonie de Paris, 12 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 12 octobre 2021

de 20h30 à 22h10

payant

Le magnifique Concerto pour violoncelle de Dvořák, interprété par la star hongroise du violoncelle István Várdai, en regard de Wagner et de Strauss pour un concert en forme de portraits romantique… Le magnifique Concerto pour violoncelle de Dvořák, interprété par la star hongroise du violoncelle István Várdai, en regard de Wagner et de Strauss pour un concert en forme de portraits romantiques. Le Prélude de Lohengrin de Wagner, cet « éther vaporeux qui s’étend » selon Liszt, ouvre à deux œuvres de la dernière décennie du XIXe siècle : le Concerto pour violoncelle de Dvořák, pour lequel Brahms professait la plus grande admiration, et le poème symphonique Ainsi parlait Zarathoustra, hommage de « Richard II », comme l’appelait Bülow, à un philosophe qui n’avait pas laissé « Richard I » (Wagner, donc) de marbre non plus : Nietzsche. L’Orchestre National d’Île-de-France est mené par son directeur musical depuis septembre 2019, le jeune chef américain Case Scaglione, venu à la direction par ce répertoire de la fin du XIXe siècle. Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie Concerts -> Classique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019 Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22635 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis Concerts -> Classique Musique

Date complète :

2021-10-12T20:30:00+02:00_2021-10-12T22:10:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Philharmonie de Paris Adresse 221 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville Philharmonie de Paris Paris