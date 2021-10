Portraits Paroles Espace Palumbo, 16 novembre 2021, Saint-Jean.

Espace Palumbo, le mardi 16 novembre à 19:00

Ce projet de réalisation de film est né des confinements successifs et des rencontres faites par l’équipe jeunesse des jeunes sur le territoire de Saint Jean. Ce moyen-métrage s’attache à retranscrire les paroles de 9 adolescents du territoire Saint-Jeannais. Après une année parfois éprouvante, ce sont plusieurs thèmes qui sont abordés: la confiance en l’avenir et les projets attenants, la relation aux adultes et le regard qui est porté sur les jeunes, les cours en distanciel, les confinements … Réalisation entre mars et juin 2021, ce projet répond aux objectifs mis en avant dans le dossier de subvention TLPJ (Temps Libre Prévention Jeunesse) par la mise en œuvre d’actions « Hors les murs » afin de créer du lien et d’établir des relations de confiance avec le public. 30 min de projection et échanges publics et professionnels : Intervenants médiateurs des échanges après la projection : – Pr RAYNAUD Jean-Philippe, Psychiatre pour enfants et adolescents – Mr KONDE Siriki ,boxeur et travailleur social, – Mme PEREIRA COSTA Sandra, éducatrice socio sportive spécialisée Sujet abordé autour du thème très global de l’adolescence. Le film s’adresse à la fois aux professionnels du territoire (Enseignants, collège, mission locale, MDS, CCAS …) aux parents, aux adolescents qui voudront témoigner. **Réservation de places conseillée ** **Gratuit**

Saint-Jean

Espace Palumbo 33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean Saint-Jean Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T19:00:00 2021-11-16T21:00:00