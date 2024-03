PORTRAITS ET PLURALITÉS D’ÉCOFÉMINISTES DANS LE MONDE Azillanet, vendredi 8 mars 2024.

PORTRAITS ET PLURALITÉS D’ÉCOFÉMINISTES DANS LE MONDE Azillanet Hérault

A L’occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes et des minorités de genre, le groupe écoféministe du Minervois a le plaisir de vous inviter à une soirée d’échanges sur les écoféminismes

* Expositions » Traces de Reprises de Savoirs » et » Portraits »

« Portraits » de philosophes, écologues, écrivaines qui ont marqué l’histoire des écoféministes et ou féministes

» Traces des Reprises de savoirs » Paroles, photos, dessins à partir d’une expérience collective de 30 femmes venues de la France entière.

On y découvre comment la petite histoire de chacun.e rejoint la grande Histoire, comment naissent et vivent des idées et désirs féministes, des paroles, des pratiques et d’apprentissage

faire un four, broder, cuisiner, travaux de rénovation, réapprendre la laine..

* Échanges » Les écoféminismes, qu’es aco ? »

Faire connaître d’anciens et nouveaux mouvements de lutte et d’émancipation féministes. Ce n’est pas une session tournée sur un seul groupe en mode « regardez nous et entendez nous penser ».. )

* Djettes

poursuite de la soirée en musique et danses (vous pouvez apporter vos boissons)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 19:00:00

fin : 2024-03-08

7 Rue du Couvent

Azillanet 34210 Hérault Occitanie

