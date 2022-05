Portraits et paroles d’artistes : aux sources de l’art d’aujourd’hui : Anita Molinero Bfm Centre-ville,Auditorium Georges-Emmanuel Clancier Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Le FRAC-Artothèque Nouvelle-Aquitaine propose un cycle de conférences sur l’histoire de l’art contemporain autour de figures d’artistes “historiques” ou en voie de reconnaissance. Ces conférences sont présentées par **François Coadou**, historien d’art, critique d’art et philosophe, professeur à l’École Nationale Supérieure d’Art de Limoges. **Cette séance sera consacrée à Anita Molinero :** Sculptrice incontournable de la scène française, Anita Molinero convoque et transforme les résidus de la société industrielle : mousses, plastiques, qu’elle attaque à la scie sauteuse et au chalumeau pour les faire passer à un état informe où ils révèlent une matérialité et une beauté inattendues. Cette conférence se propose de faire le point sur l’œuvre de la sculptrice au moment où va lui être consacrée une exposition rétrospective au musée d’Art moderne de la ville de Paris. **Condition d’accès :** Accès libre **Tarif :** Gratuit [[https://bfm.limoges.fr/evenement/portraits-et-paroles-dartistes-aux-sources-de-lart-daujourdhui-anita-molinero](https://bfm.limoges.fr/evenement/portraits-et-paroles-dartistes-aux-sources-de-lart-daujourdhui-anita-molinero)](https://bfm.limoges.fr/evenement/portraits-et-paroles-dartistes-aux-sources-de-lart-daujourdhui-anita-molinero) Cycle de conférences sur l’histoire de l’art contemporain proposé par le FRAC-Artothèque Nouvelle-Aquitaine et présentées par François Coadou. Bfm Centre-ville,Auditorium Georges-Emmanuel Clancier place aimé césaire limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne

